Erste Schätzungen: Saturn Oil Gas präsentiert Quartalsergebnisse

Saturn Oil Gas wird voraussichtlich am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,073 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Saturn Oil Gas einen Verlust von -0,130 CAD je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 6,98 Prozent auf 255,8 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 239,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,660 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,300 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,03 Milliarden CAD, gegenüber 806,7 Millionen CAD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at