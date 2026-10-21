Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3D52Q / ISIN: SA15M1HH2NH5

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered stellt voraussichtlich am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,36 SAR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered 1,66 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,02 Milliarden SAR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,16 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,15 SAR aus. Im Vorjahr waren 5,08 SAR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 11,35 Milliarden SAR, nachdem im Vorjahr 8,10 Milliarden SAR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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