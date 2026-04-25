Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D52Q / ISIN: SA15M1HH2NH5
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25.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered wird voraussichtlich am 10.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,49 SAR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,32 SAR erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,33 Milliarden SAR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,13 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 9,43 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,86 SAR, gegenüber 5,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 9,00 Milliarden SAR geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,10 Milliarden SAR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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