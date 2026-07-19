Erste Schätzungen: Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered lädt voraussichtlich am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,90 SAR je Aktie gegenüber 1,46 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,88 Milliarden SAR – das würde einem Zuwachs von 72,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,25 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,73 SAR aus. Im Vorjahr waren 5,08 SAR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 11,10 Milliarden SAR, nachdem im Vorjahr 8,10 Milliarden SAR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at