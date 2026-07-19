Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D52Q / ISIN: SA15M1HH2NH5
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19.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered lädt voraussichtlich am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,90 SAR je Aktie gegenüber 1,46 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,88 Milliarden SAR – das würde einem Zuwachs von 72,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,25 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,73 SAR aus. Im Vorjahr waren 5,08 SAR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 11,10 Milliarden SAR, nachdem im Vorjahr 8,10 Milliarden SAR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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