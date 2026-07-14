Erste Schätzungen: Saudi Telecom Company Bearer legt Quartalsergebnis vor

Saudi Telecom Company Bearer lädt voraussichtlich am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,689 SAR je Aktie gegenüber 0,770 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 19,94 Milliarden SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,45 Milliarden SAR umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,80 SAR, wohingegen im Vorjahr noch 2,97 SAR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 81,19 Milliarden SAR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 77,82 Milliarden SAR waren.

Redaktion finanzen.at