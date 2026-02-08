Saudi Telecom Company Bearer Shs Aktie
WKN: 787954 / ISIN: SA0007879543
|
08.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Saudi Telecom Company Bearer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Saudi Telecom Company Bearer wird voraussichtlich am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,679 SAR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,70 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 20,22 Milliarden SAR aus – das entspräche einem Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,27 Milliarden SAR in den Büchern standen.
14 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,96 SAR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 4,95 SAR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 79,04 Milliarden SAR, gegenüber 75,89 Milliarden SAR im vorherigen Zeitraum, aus.
