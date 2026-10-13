Erste Schätzungen: Saudi Telecom Company Bearer stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Saudi Telecom Company Bearer präsentiert in der voraussichtlich am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,703 SAR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Saudi Telecom Company Bearer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,820 SAR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Saudi Telecom Company Bearer nach den Prognosen von 6 Analysten 20,28 Milliarden SAR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,26 Milliarden SAR umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,86 SAR je Aktie, gegenüber 2,97 SAR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 81,41 Milliarden SAR. Im Vorjahr waren 77,82 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at