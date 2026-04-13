Erste Schätzungen: Saudi Telecom Company Bearer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Saudi Telecom Company Bearer öffnet voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,660 SAR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Saudi Telecom Company Bearer 0,730 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,29 Prozent auf 19,65 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,21 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,82 SAR aus, während im Vorjahreszeitraum 2,97 SAR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 81,48 Milliarden SAR in den Büchern stehen werden, gegenüber 77,82 Milliarden SAR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at