WKN DE: A2QQY4 / ISIN: JP3323040000

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SAWAI GROUP informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SAWAI GROUP veröffentlicht voraussichtlich am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 58,03 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SAWAI GROUP 55,04 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,75 Prozent auf 58,52 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SAWAI GROUP noch 55,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 125,46 JPY aus. Im Vorjahr waren 96,54 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 204,82 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 189,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD. 2 355,50 -0,28%

