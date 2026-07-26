SAWAI GROUP HOLDINGS Aktie
WKN DE: A2QQY4 / ISIN: JP3323040000
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26.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SAWAI GROUP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SAWAI GROUP lädt voraussichtlich am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 43,80 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SAWAI GROUP 42,36 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 51,55 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 4,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SAWAI GROUP einen Umsatz von 49,51 Milliarden JPY eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 159,00 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 90,39 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 210,32 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 201,68 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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