Erste Schätzungen: SAWAI GROUP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SAWAI GROUP wird voraussichtlich am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass SAWAI GROUP für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,90 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -115,730 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SAWAI GROUP in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 49,88 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 45,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 119,45 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 96,54 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 203,54 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 189,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at