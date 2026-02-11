Erste Schätzungen: SBA Communications REIT (A) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SBA Communications REIT (A) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 3,79 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 726,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SBA Communications REIT (A) einen Umsatz von 693,7 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,85 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,94 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,82 Milliarden USD, gegenüber 2,68 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at