Erste Schätzungen: SBA Communications REIT (A) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SBA Communications REIT (A) öffnet voraussichtlich am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

12 Analysten schätzen, dass SBA Communications REIT (A) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,84 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,09 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 706,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 699,0 Millionen USD in den Büchern standen.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,43 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 9,80 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,86 Milliarden USD, gegenüber 2,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at