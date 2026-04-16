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WKN: 591037 / ISIN: JP3436120004

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16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SBI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SBI präsentiert voraussichtlich am 01.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 101,36 JPY gegenüber 100,72 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SBI in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 87,29 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 54,70 Milliarden JPY im Vergleich zu 430,34 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 603,23 JPY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 268,05 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 1.522,17 Milliarden JPY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1.353,63 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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