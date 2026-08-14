SBT Ultrasonic Technology a Aktie
WKN DE: A40PVT / ISIN: CNE100005P15
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: SBT Ultrasonic Technology A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
SBT Ultrasonic Technology A wird voraussichtlich am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass SBT Ultrasonic Technology A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,443 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,300 CNY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SBT Ultrasonic Technology A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,63 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 235,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 175,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,18 CNY, gegenüber 1,04 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,06 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 767,9 Millionen CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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