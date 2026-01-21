Erste Schätzungen: Scandi Standard AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Scandi Standard AB wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,27 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Scandi Standard AB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,610 SEK in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,41 Prozent auf 3,44 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,17 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,39 SEK, gegenüber 4,20 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 14,10 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 13,02 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at