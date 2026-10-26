Scandic Hotels Group AB Aktie
WKN DE: A2ABGP / ISIN: SE0007640156
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Scandic Hotels Group AB legt Quartalsergebnis vor
Scandic Hotels Group AB stellt voraussichtlich am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,54 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 36,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,59 SEK erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 9,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,95 Milliarden SEK gegenüber 6,37 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,05 SEK je Aktie, gegenüber 2,90 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 24,59 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 22,29 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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