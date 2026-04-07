Scandic Hotels Group AB Aktie

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WKN DE: A2ABGP / ISIN: SE0007640156

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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Scandic Hotels Group AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Scandic Hotels Group AB wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,522 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,990 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,55 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Scandic Hotels Group AB für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,71 Milliarden SEK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,67 SEK im Vergleich zu 2,90 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 24,40 Milliarden SEK, gegenüber 22,29 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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