Erste Schätzungen: Scandic Hotels Group AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Scandic Hotels Group AB lädt voraussichtlich am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,11 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 85,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Scandic Hotels Group AB 0,600 SEK je Aktie vermeldete.

Scandic Hotels Group AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,57 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,49 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,74 SEK, gegenüber 3,43 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 22,39 Milliarden SEK im Vergleich zu 21,96 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at