Scandinavian Astor Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D32A / ISIN: SE0019175274
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Scandinavian Astor Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Scandinavian Astor Group Registered lädt voraussichtlich am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,080 SEK gegenüber 0,030 SEK im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 154,4 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 70,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,6 Millionen SEK in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,956 SEK aus. Im Vorjahr waren 0,690 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 884,1 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 433,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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