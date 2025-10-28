Scandinavian Astor Group AB Registered Shs Aktie

WKN DE: A3D32A / ISIN: SE0019175274

28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Scandinavian Astor Group Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Scandinavian Astor Group Registered öffnet voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,001 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Scandinavian Astor Group Registered -0,190 SEK je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 85,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 81,8 Millionen SEK gegenüber 44,1 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,375 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,010 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 413,9 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 223,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

