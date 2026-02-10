Erste Schätzungen: Scandinavian Astor Group Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Scandinavian Astor Group Registered wird sich voraussichtlich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,246 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Scandinavian Astor Group Registered einen Gewinn von 0,280 SEK je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 171,4 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 87,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Scandinavian Astor Group Registered einen Umsatz von 91,3 Millionen SEK eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,413 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,010 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 408,0 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 223,0 Millionen SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at