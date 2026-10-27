Erste Schätzungen: Scandinavian Astor Group Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Scandinavian Astor Group Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Scandinavian Astor Group Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,019 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,060 SEK je Aktie gewesen.

Scandinavian Astor Group Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 237,5 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 201,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,22 SEK, gegenüber 0,690 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 804,8 Millionen SEK im Vergleich zu 433,3 Millionen SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at