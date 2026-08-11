Erste Schätzungen: Scandinavian Tobacco Group AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Scandinavian Tobacco Group AS wird voraussichtlich am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Scandinavian Tobacco Group AS für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,22 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,90 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 0,40 Prozent auf 2,35 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,36 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,94 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,50 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,87 Milliarden DKK, gegenüber 9,04 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at