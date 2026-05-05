Erste Schätzungen: Scandinavian Tobacco Group AS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Scandinavian Tobacco Group AS präsentiert voraussichtlich am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,22 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,700 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,89 Milliarden DKK – ein Minus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scandinavian Tobacco Group AS 1,97 Milliarden DKK erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,82 DKK aus. Im Vorjahr waren 8,50 DKK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 8,86 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 9,04 Milliarden DKK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at