Scandinavian Tobacco Group AS Aktie
WKN DE: A2AD2Q / ISIN: DK0060696300
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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Scandinavian Tobacco Group AS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Scandinavian Tobacco Group AS veröffentlicht voraussichtlich am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,40 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,90 DKK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 2,37 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,36 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,19 DKK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 8,50 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,91 Milliarden DKK, gegenüber 9,04 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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