Erste Schätzungen: Scanfil präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Scanfil präsentiert voraussichtlich am 16.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,199 EUR gegenüber 0,160 EUR im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 255,2 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 26,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,765 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,630 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 997,1 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 797,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at