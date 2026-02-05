Erste Schätzungen: Scanfil stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Scanfil wird voraussichtlich am 20.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass Scanfil für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,178 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 224,1 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 212,3 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,643 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,590 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 810,0 Millionen EUR, gegenüber 779,9 Millionen EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at