Scanfil Aktie
WKN DE: A1JR54 / ISIN: FI4000029905
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Scanfil stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Scanfil wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,178 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Scanfil noch 0,130 EUR je Aktie eingenommen.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 22,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 192,6 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 236,2 Millionen EUR aus.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,775 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,630 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 996,5 Millionen EUR, gegenüber 797,1 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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