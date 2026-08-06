Erste Schätzungen: ScanSource zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ScanSource lässt sich voraussichtlich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ScanSource die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD gegenüber 0,880 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll ScanSource im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 814,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 812,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,18 Prozent gesteigert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,94 USD im Vergleich zu 3,00 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3,09 Milliarden USD, gegenüber 3,04 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at