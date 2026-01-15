Erste Schätzungen: Scatec Solar ASA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Scatec Solar ASA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,711 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,890 NOK je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 29,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 896,0 Millionen NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,16 Milliarden NOK aus.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,71 NOK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,24 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 5,12 Milliarden NOK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4,37 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

