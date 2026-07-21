Erste Schätzungen: Schaeffler öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Schaeffler wird voraussichtlich am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,014 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Schaeffler 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 5,88 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Schaeffler 5,92 Milliarden EUR umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,380 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,450 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 23,51 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 23,49 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at