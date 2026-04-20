Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Schaeffler präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Schaeffler wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,018 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,090 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,09 Prozent auf 5,68 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,92 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,376 EUR, gegenüber -0,450 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 23,68 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,49 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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