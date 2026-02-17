Erste Schätzungen: Schaeffler zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Schaeffler wird voraussichtlich am 03.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,053 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,240 EUR je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,64 Prozent auf 5,80 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,96 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,338 EUR aus, während im Fiskalvorjahr -0,860 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 23,57 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 18,19 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at