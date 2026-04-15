Schibsted ASA Aktie
WKN DE: A14T4C / ISIN: NO0010736879
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Schibsted ASA (B) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Schibsted ASA (B) stellt voraussichtlich am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,37 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -9,310 NOK je Aktie erzielt worden.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 22,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,02 Milliarden NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,57 Milliarden NOK aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,45 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,770 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 6,78 Milliarden NOK, gegenüber 6,32 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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