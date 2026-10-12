Schibsted ASA Aktie

Schibsted ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14T4C / ISIN: NO0010736879

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Schibsted ASA (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Schibsted ASA (B) präsentiert in der voraussichtlich am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,05 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Schibsted ASA (B) einen Verlust von -2,890 NOK je Aktie eingefahren.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,67 Milliarden NOK – das würde einem Zuwachs von 4,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,60 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,34 NOK je Aktie, gegenüber -0,850 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 6,53 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 6,32 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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