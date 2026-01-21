Erste Schätzungen: Schibsted ASA (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Schibsted ASA (B) wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,23 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Schibsted ASA (B) ein EPS von -1,060 NOK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,53 Milliarden NOK – ein Minus von 27,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schibsted ASA (B) 2,10 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,09 NOK, gegenüber 18,84 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 6,31 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 8,32 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at