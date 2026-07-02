Erste Schätzungen: Schibsted ASA (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Schibsted ASA (B) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,00 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Schibsted ASA (B) ein EPS von 21,82 NOK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Schibsted ASA (B) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,73 Milliarden NOK abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,69 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 2,23 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,21 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,850 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,65 Milliarden NOK, gegenüber 6,32 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at