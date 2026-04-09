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Schlumberger Aktie

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WKN: 853390 / ISIN: AN8068571086

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Schlumberger legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Schlumberger wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,554 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Schlumberger ein EPS von 0,580 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten ein Plus von 2,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,74 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 28 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,78 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,35 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 36,83 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 35,69 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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