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WKN: 853390 / ISIN: AN8068571086

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Schlumberger mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Schlumberger wird voraussichtlich am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,619 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 21 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,87 Prozent auf 9,27 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 29 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,46 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,35 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich auf 36,93 Milliarden USD, gegenüber 35,69 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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