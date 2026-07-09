Erste Schätzungen: Schlumberger veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Schlumberger wird voraussichtlich am 24.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,514 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Schlumberger 0,740 USD je Aktie eingenommen.

Schlumberger soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,67 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 22 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,56 USD im Vergleich zu 2,35 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich bei 36,42 Milliarden USD, gegenüber 35,69 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at