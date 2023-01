Erste Schätzungen: Schlumberger zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Schlumberger wird voraussichtlich am 20.01.2023 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

24 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,680 USD aus. Im letzten Jahr hatte Schlumberger einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,78 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 24,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,23 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 25 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,15 USD im Vergleich zu 1,28 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 27,99 Milliarden USD, gegenüber 22,93 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at