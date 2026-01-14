Erste Schätzungen: Schneider National B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Schneider National B äußert sich voraussichtlich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,201 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Schneider National B noch 0,180 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Schneider National B 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,45 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Schneider National B 1,34 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,697 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,660 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 5,73 Milliarden USD, gegenüber 5,29 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at