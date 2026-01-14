Schneider Nationa b Aktie
WKN DE: A2DPT6 / ISIN: US80689H1023
|
14.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Schneider National B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Schneider National B äußert sich voraussichtlich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,201 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Schneider National B noch 0,180 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Schneider National B 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,45 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Schneider National B 1,34 Milliarden USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,697 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,660 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 5,73 Milliarden USD, gegenüber 5,29 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schneider National Inc Registered Shs -B-
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Schneider National B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Schneider National B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Schneider National B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Schneider National B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Schneider National B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Schneider National Inc Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Schneider National Inc Registered Shs -B-
|29,15
|1,22%