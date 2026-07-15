Erste Schätzungen: Schneider National B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Schneider National B äußert sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

16 Analysten schätzen, dass Schneider National B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,232 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,16 Prozent auf 1,52 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Schneider National B noch 1,42 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,953 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,590 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,00 Milliarden USD, gegenüber 5,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at