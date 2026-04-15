Schneider Nationa b Aktie
WKN DE: A2DPT6 / ISIN: US80689H1023
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Schneider National B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Schneider National B wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,098 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Schneider National B noch 0,150 USD je Aktie eingenommen.
13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,40 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Schneider National B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,41 Milliarden USD aus.
16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,844 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,90 Milliarden USD, gegenüber 5,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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