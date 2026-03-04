Schoeller-Bleckmann Aktie

Bilanzprognose 04.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Schoeller-Bleckmann stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Schoeller-Bleckmann wird die Bilanz für das letzte Quartal vorlegen. Das erwarten Analysten.

Schoeller-Bleckmann wird voraussichtlich am 19.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,090 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 87,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,700 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Schoeller-Bleckmann in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 96,7 Millionen EUR im Vergleich zu 134,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie, gegenüber 2,88 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 458,6 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 560,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

