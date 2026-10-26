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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Scholar Rock präsentiert Quartalsergebnisse

Scholar Rock wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Scholar Rock im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,847 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,900 USD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 14 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 0,3 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,335 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -3,290 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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