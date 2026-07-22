Scholar Rock Aktie
WKN DE: A2JMQW / ISIN: US80706P1030
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Scholar Rock veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Scholar Rock wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,839 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Scholar Rock noch ein Verlust pro Aktie von -0,980 USD in den Büchern gestanden.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,159 USD, gegenüber -3,290 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 6,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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