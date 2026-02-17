Erste Schätzungen: Scholar Rock zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Scholar Rock wird voraussichtlich am 03.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,890 USD. Das entspräche einem Verlust von 45,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,610 USD erwirtschaftet wurden.

Scholar Rock soll in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus und liegen damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,436 USD im Vergleich zu -2,470 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at