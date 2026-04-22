Erste Schätzungen: Scholar Rock zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Scholar Rock stellt voraussichtlich am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

17 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,800 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 19,40 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,670 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Scholar Rock mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,154 USD, wohingegen im Vorjahr noch -3,290 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at